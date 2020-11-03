Власти США не видят признаков влияния на ход голосования из-за рубежа

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Американское правительство не усматривает признаков влияния из-за рубежа на ход голосования в Соединенных Штатах, заявил во вторник исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Позвольте мне ясно сказать: наша предназначенная для проведения выборов инфраструктура устойчива. Мы не располагаем свидетельствами того, что какой-либо иностранный противник добился успеха в том, чтобы повлиять на настоящие голоса, отданные на нынешних выборах", - сказал он на брифинге.

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден. Напарники Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претенденты на пост вице-президента США, - Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.