СМИ: Байден заявит о своей победе на выборах, если СМИ признают, что он выиграл

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден выступит с обращением к американцам, во время которого заявит о своей победе на выборах, если, по подсчетам СМИ, он наберет необходимые 270 голосов членов коллегии выборщиков. Об этом сообщил во вторник информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в предвыборном штабе бывшего вице-президента.

По их словам, демократ в таком случае планирует свое обращение в качестве избранного президента, даже если действующий американский лидер Дональд Трамп продолжит борьбу в Верховном суде.

Как напоминает портал, чтобы определить победителя президентских выборов в 2000 году, в течение месяца провели несколько пересчетов сотен тысяч бюллетеней в штате Флорида, где республиканец Джордж Буш - младший получил всего на 537 голосов больше, чем демократ Альберт Гор. Этот процесс сопровождался судебными разбирательствами. В результате Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил остановить пересчет голосов. При этом Буш-младший объявил о своей победе на этих выборах, в то время как Гор, по мнению портала, "был вынужден занять оборонительную позицию". В связи с этим Байден намерен не ждать, а сразу начать подыскивать кандидатов на правительственные посты после объявления СМИ о его победе, сообщил Axios.

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.