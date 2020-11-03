Байден призвал американцев голосовать за "новый день для Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден в день всеобщих выборов в США призвал избирателей голосовать за "новый день для Америки".

"Сегодня голосуйте за новый день для Америки", - написал он в Twitter. "Мы можем преодолеть нынешний кризис, - указал он. - Мы можем победить в битве за душу страны".

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидатам на пост президента - республиканцу Дональду Трампу и демократу Джозефу Байдену - нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.