CNN: более 100 млн человек проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Более 100 млн американцев проголосовали досрочно на проходящих 3 ноября всеобщих выборах в США. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на результаты подсчета, проведенного ей совместно с социологическими службами Edison Research и Catalist.

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В общей сложности, по информации CNN, досрочно отдали свои голоса на выборах в США 100 286 748 человек. В шести штатах - Техасе, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Монтане и Гавайях - число поданных досрочно бюллетеней превысило явку 2016 года. Всего на предыдущих выборах, когда президентом стал республиканец Дональд Трамп, общая явка составила 138,8 млн человек.

В то же время, по данным портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, число проголосовавших досрочно американцев еще не перевалило за 100 млн и составляет 99 657 079. Из них почти 64 млн проголосовали по почте, свыше 35 млн - пришли на избирательные участки.

В новость были внесены изменения (18:02 мск) - во втором абзаце уточняется число проголосовавших, верно - 100 286 748 человек.