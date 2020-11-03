Эксперт считает, что Байден в случае победы последует политике реализма в отношениях с РФ

ЛОНДОН, 3 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден зарекомендовал себя как прагматик, от которого можно ожидать реалистичного подхода к отношениям с Россией в случае победы на выборах. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала сотрудница Ноттингемского университета политилог Лиза Гибсон.

"В ходе дебатов Байден отмечал, что не позволит ни одному иностранному государству посягать на суверенные интересы США, и я ожидаю, что он продолжит использовать этот жесткий тон, - отметила собеседница агентства. - При этом Байден демонстрирует поведение прагматика, так что я ожидаю, что реалистичный подход возобладает и в отношениях с Россией. Я также считаю, что в отличие от [действующего президента США Дональда] Трампа, он будет определять свой внешнеполитический курс в отношении России, исходя из того, что лучше для Америки. Однако представляется также, что Байдена больше всего интересует внутриполитическая повестка, и я не жду, что он будет стремиться к ненужным конфликтам с другими государствами, в том числе с Россией".

Гибсон также считает, что, став главой Белого дома, во внешней политике Байден сосредоточит усилия на улучшении пострадавших в ходе президентства Трампа отношений с союзниками США, усилении роли Вашингтона в НАТО и ООН, а также возвращении к принципу многосторонних отношений. Укрепление связей с Великобританией может стать одной из важных задач для администрации Байдена в случае его победы.

По словам собеседницы агентства, проходящие во вторник президентские выборы необычны тем, что многие последовательные сторонники Республиканской партии заявляют, что в этом году поддержат кандидата от демократов.

"Я ожидаю, что на этих выборах электорат, не поддерживающий ту или иную партию, и колеблющиеся избиратели, которые в 2016 году отдавали свои голоса Трампу, теперь будут голосовать за Байдена, поскольку Трамп сделал очень мало для решения проблем современных независимых избирателей, вместо этого обращаясь в основном к тем, кто уже принадлежит к его лагерю", - добавила Гибсон.