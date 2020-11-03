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Кризис в Белоруссии

Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине, поддержавшего протесты белорусов

Президент также лишил Владимира Астапенко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Владимира Астапенко от должности посла в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, который ранее поддержал протестующих соотечественников. Об этом сообщила в среду президентская пресс-служба.

"Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 3 ноября в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе", - говорится в сообщении. В соответствии с указом Астапенко также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Теги
АргентинаБелоруссияКризис в Белоруссии
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