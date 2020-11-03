Трюдо заявил, что Канада будет работать с любым избранным правительством США

ОТТАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Канады будут работать с тем правительством, которое будет сформировано в США по итогам всеобщих выборов 2020 года. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Канада готова продолжать работать с американским народом и американским правительством в независимости от результатов сегодняшних выборов", - сказал он. Премьер-министр при этом подчеркнул, что Оттава будет и дальше отстаивать интересы канадцев при общении с американской администрацией.

Трюдо также сообщил, что, как и многие люди во всем мире, будет следить за ходом всеобщих выборов в США. При этом он добавил, что на подведение итогов голосования может уйти значительное время, что уже происходило ранее в истории США, например, в 2000 году.

Для определения победителя президентских выборов в 2000 году в течение месяца были проведены несколько пересчетов сотен тысяч бюллетеней в штате Флорида, где республиканец Джордж Буш - младший получил всего на 537 голосов больше, чем демократ Альберт Гор. Этот процесс сопровождался судебными разбирательствами. Победителем в итоге стал Буш - младший.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.