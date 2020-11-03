Трамп заявил, что Республиканская партия США уверенно идет вперед на выборах

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Республиканская партия уверенно идет вперед на выборах, в том числе в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду.

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"Я слышал, что мы хорошо [ведем] во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе, - сказал Трамп, выступая перед сотрудниками его республиканского избирательного штаба в Вирджинии. - Я слышал, что мы ведем везде, это отлично. Думаю, у нас будет великая ночь. И, что гораздо важнее, у нас [еще будет] четыре великих года". Выступление транслировали ведущие американские телеканалы.

"Думаю, вы увидите отличные результаты. <...> Пенсильвания очень важна, Флорида очевидно очень важна, многие говорят о Техасе. <...> Это не опросы, это то, что происходит, как мы видим, - отметил президент США. - Это будет огромная победа в Техасе. Я слышал, что у нас очень все хорошо в Аризоне. Думаю, у нас везде хорошо".

Трамп при посещении своего избирательного штаба также призвал граждан США к преодолению межпартийных распрей. "Все должны прийти к согласию, и я думаю, что успех заставляет нас сплотиться", - сказал он, подчеркнув экономические достижения своей администрации. "Наблюдается действительно невероятное единство, никто такого раньше не видел", - убежден Трамп.​​​​​​

Колеблющимися штатами являются те, в которых затруднительно предсказать, кто из кандидатов одержит победу. Это - Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Огайо (18 голосов выборщиков), Мичиган и Джорджия (по 16 голосов выборщиков), Северная Каролина (15 голосов выборщиков), Аризона (11 голосов выборщиков), Миннесота и Висконсин (по 10 голосов выборщиков), Айова и Невада (по 6 голосов выборщиков). Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден. Напарники Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претенденты на пост вице-президента США, - Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.