CNN: прием в Белом доме по завершении голосования на выборах посетят 250 человек

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Прием в Белом доме по завершении голосования на всеобщих выборах в США посетят в ночь на 4 ноября 250, а не 400 человек, как планировалось ранее. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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По ее данным, каждый из гостей должен будет при входе на территорию Белого дома сдать экспресс-тест на заражение новым коронавирусом. В случае, если он покажет отрицательный результат, участнику мероприятия выдадут специальный браслет. CNN не уточняет, допустят ли к участию в мероприятии тех, у кого будет выявлен коронавирус. Причины, по которым решено было снизить количество гостей, телекомпания также не приводит.

Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп планирует провести прием для 400 гостей в Белом доме после завершения голосования на выборах. Советники республиканца отказались от планов организовать такое мероприятие в столичной гостинице Trump Hotel. Отчасти это продиктовано тем, что из-за пандемии в каждом из отелей Вашингтона запрещено собирать более 50 человек в одном помещении.

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии информировал в субботу, что после завершения голосования на всеобщих выборах Джозеф Байден выступит с обращением к нации. Он вместе с супругой Джилл будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр), к ним присоединятся кандидат в вице-президенты США Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.