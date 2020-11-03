Минобороны Армении сообщает о ранении мирного жителя в результате обстрела Степанакерта

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из систем "Смерч" Степанакерт и Шуши, по предварительным данным, среди гражданских лиц есть раненый. Об этом на брифинге во вторник сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Вечером ракетному обстрелу подвергся Степанакерт. По предварительным данным, есть один пострадавший", - сказал Ованнисян. По его словам, была выпущена ракета из РСЗО "Смерч" в направлении Центра здоровья матери и ребенка в Степанакерте.

Он также сообщил, что с раннего утра противник вел наступление по всем направлениям с использованием авиации и артиллерии, но безуспешно.