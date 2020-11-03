{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Армении сообщает о ранении мирного жителя в результате обстрела Степанакерта

Официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян указал, что ракета из РСЗО "Смерч" была выпущена в направлении Центра здоровья матери и ребенка

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из систем "Смерч" Степанакерт и Шуши, по предварительным данным, среди гражданских лиц есть раненый. Об этом на брифинге во вторник сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

На эту тему
Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хроника событий

"Вечером ракетному обстрелу подвергся Степанакерт. По предварительным данным, есть один пострадавший", - сказал Ованнисян. По его словам, была выпущена ракета из РСЗО "Смерч" в направлении Центра здоровья матери и ребенка в Степанакерте.

Он также сообщил, что с раннего утра противник вел наступление по всем направлениям с использованием авиации и артиллерии, но безуспешно.

Теги
АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Выборы президента США - 2020
Генпрокуратура Нью-Йорка расследует телефонные звонки с призывом не голосовать 3 ноября
Генпрокурор штата Летиция Джеймс ранее информировала, что ее сотрудники уже приступили к поиску организаторов автоматических звонков
Читать полностью