Полиция Словакии проверяет информацию о покупке в стране боеприпасов террористом из Вены

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция Словакии проверяет информацию о покупке в республике боеприпасов ликвидированным в Вене террористом, а также о передвижении по словацкой территории людей, причастных к теракту. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио со ссылкой на представителя полицейского руководства страны Денису Бардиову.
"Полиция максимально тесно взаимодействует с коллегами из Австрии в расследовании террористических нападений в Вене, - отметила она. - Мы проверяем перемещение по нашей территории подозрительных лиц в связи с информацией о возможном использовании [ликвидированным] террористом в Вене патронов, купленных в Словакии".
Словацким законодательством предусматривается продажа в республике оружия и боеприпасов исключительно владельцам выданных властями официальных разрешений.