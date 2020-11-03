Полиция Словакии проверяет информацию о покупке в стране боеприпасов террористом из Вены

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция Словакии проверяет информацию о покупке в республике боеприпасов ликвидированным в Вене террористом, а также о передвижении по словацкой территории людей, причастных к теракту. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио со ссылкой на представителя полицейского руководства страны Денису Бардиову.