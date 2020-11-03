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Теракт в Вене

Полиция Словакии проверяет информацию о покупке в стране боеприпасов террористом из Вены

Словацким законодательством предусматривается продажа в республике оружия и боеприпасов исключительно владельцам выданных властями официальных разрешений

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция Словакии проверяет информацию о покупке в республике боеприпасов ликвидированным в Вене террористом, а также о передвижении по словацкой территории людей, причастных к теракту. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио со ссылкой на представителя полицейского руководства страны Денису Бардиову.

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"Полиция максимально тесно взаимодействует с коллегами из Австрии в расследовании террористических нападений в Вене, - отметила она. - Мы проверяем перемещение по нашей территории подозрительных лиц в связи с информацией о возможном использовании [ликвидированным] террористом в Вене патронов, купленных в Словакии".

Словацким законодательством предусматривается продажа в республике оружия и боеприпасов исключительно владельцам выданных властями официальных разрешений.

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АвстрияСловакияТеракт в Вене
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