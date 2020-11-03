Трамп признался, что тяжело переживал бы возможное поражение на нынешних выборах в США

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп тяжело переживал бы возможное поражение на нынешних американских выборах. Он признал это, отвечая во вторник на вопросы журналистов при посещении своего избирательного штаба в Росслине (штат Вирджиния) под Вашингтоном.

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У Трампа поинтересовались, заготовил ли он оба варианта обращения к согражданам: на случай как победы, так и поражения. "Нет, я пока не думаю ни о речи признания [поражения], ни о речи принятия [победы]. Будем надеяться, дело дойдет только до одной из них", - сказал в ответ глава администрации США.

"Побеждать легко. Проигрывать - никогда нелегко. Мне - нет", - подчеркнул при этом Трамп.

Он также выразил уверенность в том, что возьмет верх в избирательной гонке. В подтверждение президент сослался на многотысячные предвыборные митинги его сторонников, "подобных [которым] никто никогда не видел в истории этой страны, да и, возможно, всего мира". "Невероятное единство. Никто этого никогда [прежде] не видел", - считает Трамп.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден. Напарники Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претенденты на пост вице-президента США - Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.