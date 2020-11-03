Трамп не исключает, что о его победе будет известно уже вечером

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что его победе на президентских выборах в США станет известно уже во вторник вечером. Журналисты задавали вопросы главе государства, который посетил свой избирательный штаб в Росслине (штат Вирджиния) под Вашингтоном.

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Его спросили, как он оценивает возможность своей победы, и когда станет известно о результатах выборов. "Я думаю, что вы, возможно, узнаете это сегодня вечером, в зависимости от масштабов победы", - отметил он.

Трамп в очередной раз подверг критике решение Верховного суда США, который одобрил продление сроков отправки избирательных бюллетеней по почте в штате Пенсильвания. "Это опасное решение во многих аспектах", - отметил президент. По его словам, в связи с этим на подсчет бюллетеней может уйти несколько дней. "Весь мир в ожидании, вся страна в ожидании", - подчеркнул глава Белого дома.

"Должна быть дата [оглашения результатов]. И эта дата - 3 ноября. Мы должны иметь право знать, кто победил, 3 ноября <...> Нас ожидает замечательная ночь", - добавил Трамп. Он также подчеркнул, что пока еще не думал ни о победной речи, ни о признании поражения.