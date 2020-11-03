Курц заявил, что поднимет на саммите ЕС вопрос противодействия "политическому исламу"

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что намерен поднять на предстоящем саммите ЕС, который намечен на 19 ноября в формате видеоконференции, вопрос противодействия политическому исламу и терроризму. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Die Welt .

"Несомненно", - сказал Курц, отвечая на вопрос о планах вынести данную тему на повестку дня предстоящего саммита. "ЕС должен в будущем уделить больше внимания проблеме политического ислама. Я ожидаю конца неверно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы того, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейской модели жизни", - отметил австрийский канцлер.

Курц сообщил, что "уже находится по этому вопросу в контакте с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном и многими другими главами правительств с целью тесной координации внутри ЕС".

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Как минимум четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест.