Додон: массовое голосование на зарубежных участках было организовано для победы Санду

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что массовое участие молдавских мигрантов в западных странах на выборах главы государства было организовано для победы его конкурента - лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Он выступил во вторник вечером в эфире молдавского телеканала "НТВ-Молдова", комментируя тот факт, что благодаря голосованию на этих участках она обошла его в первом туре.

"Сюрпризом в условиях пандемии было активное участие диаспоры. У нас есть все больше сигналов о том, что там был организован транспорт, автобусы, которые организованно привозили людей на участки. Те, кто сейчас говорят о фальсификациях в Приднестровье, пусть сначала посмотрят в свой огород", - сказал Додон. Ранее он потребовал от Генеральной прокуратуры привлечь к уголовной ответственности депутатов и сторонников партии Санду, которые 1 ноября блокировали доступ молдавских избирателей из непризнанного Приднестровья на специально открытые для них участки на правом берегу Днестра. Он раскритиковал Санду за то, что таким образом она разделяет общество, "называя сепаратистами людей, которые живут в Приднестровье и Гагаузии".

Перед выборами Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запретила массовый подвоз избирателей, чтобы избежать фальсификаций, в день выборов было разрешено только движение рейсовых автобусов. Однако депутаты партии Санду и ее сторонники перегородили дороги из Приднестровья, не пропуская рейсовые автобусы, на которых добирались на участки избиратели из непризнанной республики. По предлогом, что они якобы едут голосовать за Додона, они заставляли людей, среди которых были пожилые, женщины и дети, выходить из автобусов. После чего избиратели несколько километров должны были идти до участков пешком, а многие вынуждены были вернуться домой. ЦИК и международные наблюдатели отметили это нарушение процесса голосования.

В первом туре Санду получила 36% голосов, Додон занял второе место с результатом 32%. Лидерство Санду обеспечило голосование на участках в странах Запада, где она заручилась поддержкой более 70% избирателей. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, состоится второй тур.