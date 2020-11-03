СМИ: в Нью-Йорке выявили случаи голосования "мертвых душ" на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. В Нью-Йорке зафиксировали случаи голосования от имени умерших людей, сообщила во вторник газета New York Daily News. По ее данным, Совет по выборам получил бюллетень, отправленный ранее на имя избирательницы 1915 года рождения, проживавшей в районе Стейтен-Айленд и умершей в 2012 году.
Еще один бюллетень для досрочного голосования был отправлен избирательнице 1919 года рождения, проживавшей в Бруклине. По данным газеты, оба поступивших в Совет по выборам бюллетеня первоначально были признаны действительными.
"Мы считаем, что это - лишь верхушка айсберга. - привела газета слова руководителя отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри. - Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование".
В конце сентября городской Совет по выборам был вынужден напечатать заново и повторно отправить избирателям около 100 тыс. бюллетеней, содержащих ошибки в именах и адресах избирателей, поскольку неверно оформленные бюллетени могли при подсчете счесть недействительными.
В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.