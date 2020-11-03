СМИ: в Нью-Йорке выявили случаи голосования "мертвых душ" на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. В Нью-Йорке зафиксировали случаи голосования от имени умерших людей, сообщила во вторник газета New York Daily News . По ее данным, Совет по выборам получил бюллетень, отправленный ранее на имя избирательницы 1915 года рождения, проживавшей в районе Стейтен-Айленд и умершей в 2012 году.

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Еще один бюллетень для досрочного голосования был отправлен избирательнице 1919 года рождения, проживавшей в Бруклине. По данным газеты, оба поступивших в Совет по выборам бюллетеня первоначально были признаны действительными.

"Мы считаем, что это - лишь верхушка айсберга. - привела газета слова руководителя отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри. - Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование".

В конце сентября городской Совет по выборам был вынужден напечатать заново и повторно отправить избирателям около 100 тыс. бюллетеней, содержащих ошибки в именах и адресах избирателей, поскольку неверно оформленные бюллетени могли при подсчете счесть недействительными.

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.