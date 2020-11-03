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Демократы рассчитывают на укрепление большинства в Палате представителей Конгресса США

Пока рано говорить о конкретных цифрах, отметила глава Комитета по выборам в Конгресс Демпартии США Чери Бусто

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство Демократической партии рассчитывает на укрепление большинства в Палате представителей Конгресса США по итогам всеобщих выборов, которые проходят во вторник. Об этом заявила председатель Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии Соединенных Штатов Чери Бустос. Ее слова приводит телекомпания CNN.

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"Мы заложили фундамент для того, чтобы добиться успеха на выборах. Я считаю, что мы сохраним за собой большинство, - подчеркнула она. - Более того, я уверена, что мы укрепим свои позиции".

Бустос при этом не стала строить прогнозов относительно того, сколько кресел в 435-местной нижней палате Конгресса США займут демократы. "Пока рано говорить о конкретных цифрах", - указала она, подчеркнув, что все будет зависеть от результатов волеизъявления граждан.

Согласно оценкам, которые приводят американские социологические службы, демократы действительно могут рассчитывать на сохранение большинства в Палате представителей. Так, согласно прогнозам газеты Politico, представители Демократической партии могут получить там 228 мест, а республиканцы - 180. Социологическая служба Crystal Ball сулит демократам укрепление их позиций - 243 места в Палате представителей против 192 у республиканцев. Политологический портал FiveThirtyEight считает, что шансы демократов на сохранение большинства в нижней палате Конгресса составляют 97 к трем.

По итогам промежуточных выборов, прошедших 6 ноября 2018 года, демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США. На данный момент они занимают там 232 места, 198 мест - за республиканцами, одно - у члена Либертарианской партии, еще четыре остаются вакантными. При этом республиканцы отвоевали по итогам выборов 2014 года большинство в Сенате и сохраняют за собой 53 места против 45 у демократов, два мандата - за независимыми кандидатами.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.

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