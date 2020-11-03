Маас призвал ЕС не думать, что с Байденом "все снова будет хорошо"

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. ЕС придется в будущем больше заботиться о собственной безопасности, совершенно независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала Die Welt .

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"Президент Трамп выступает за принцип Ameriсa first ("Америка в первую очередь")", а Джозеф Байден - за более тесное международное сотрудничество. Речь идет о направлении политики и поэтому весь мир смотрит сегодня ночью на Америку", - сказал Маас. "Я думаю, что мы не должны поддаваться иллюзиям и думать, что, если изберут Байдена, все снова будет хорошо", - предупредил он, напомнив, что США переосмысливают свои интересы во внешней политике и политике безопасности.

"На мой взгляд, совершенно независимо от того, кто выиграет эти выборы, нам в Европе придется заботиться о наших интересах в области безопасности больше, чем это было в прошлом. Мы хотели бы только лучше согласовывать наши шаги с американскими друзьями", - сказал Маас.

Германский министр также заявил, что не может себе представить ситуацию, при которой какой-либо кандидат не признает результаты выборов. "Я надеюсь, что так далеко дело не зайдет", - отметил глава МИД ФРГ.

На всеобщих выборах в США во вторник будут избраны президент и вице-президент, 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.

За последние годы в отношениях Берлина и Вашингтона обострились разногласия. Спорные моменты сводятся к сферам энергетики, обороны, а также торговли. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал бизнес ФРГ за участие в проекте "Северный поток - 2", требовал от Германии в срочном порядке увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Кроме того, он собирается вывести часть американского воинского контингента из ФРГ.