В Неваде несколько избирательных участков не открылись из-за технических проблем

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько избирательных участков в американском штате Невада не открылись вовремя во вторник ввиду технических проблем. Об этом сообщил в своем Twitter аппарат вице-губернатора штата, отвечающего за проведение голосования.

"Несколько избирательных участков округа Кларк, где возникли технические проблемы, до сих пор не открылись. Если вы стоите в очереди и ждете, проявляйте терпение, пожалуйста. Участки скоро откроются", - предупредил аппарат вице-губернатора Невады.

В этом штате избиратели в день выборов могут голосовать, не опасаясь опоздать из-за закрытия участков в 19:00 по времени западного побережья США (18:00 мск 4 ноября). Главное - успеть занять очередь до истечения этого времени. В округе Кларк, на территории которого расположен Лас-Вегас, проживают около 70% избирателей штата.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Невада входит в число колеблющихся штатов, где исход голосования не предрешен.