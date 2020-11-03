Лидеры общин Кипра намерены поддержать инициативу Гутерриша по кипрскому урегулированию

НИКОСИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и новый президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразили готовность позитивно откликнуться на инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об изучении возможности проведения пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство по итогам первой встречи лидеров греческой и турецкой общин Кипра, которая состоялась во вторник в нейтральной зоне острова.

Анастасиадис и Татар ранее никогда не встречались друг с другом. Их сегодняшнее знакомство прошло в присутствии спецпредставителя генерального секретаря ООН на Кипре и главы миротворческой миссии ООН на острове Элизабет Спехар. Затем они провели переговоры с глазу на глаз.

Известно, что позиции двух лидеров относительно путей достижения кипрского урегулирования диаметрально противоположны: Анастасиадис, как и все прежние греко-кипрские лидеры, намерен следовать формату решения проблемы разделенного острова, обозначенному в резолюциях ООН и предусматривающему образование на острове двухобщинной и двузональной федерации, в то время как Татар настаивает на том, что основой решения кипрской проблемы должно стать признание факта существования на острове двух отдельных государств.

В пятистороннем формате встреч по кипрскому урегулированию, которые проходят под эгидой ООН, традиционно принимают участие делегации двух общин разделенного острова, а также Великобритании, Греции и Турции, которые являются тремя державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.

В сообщении говорится, что Гутерриш намерен организовать проведение такой встречи "в благоприятной обстановке" и "на соответствующем этапе" для того, чтобы она положила бы начало возобновлению регулярного межобщинного диалога. В последний раз указанные страны собирались в пятистороннем формате на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в 2017 году, однако тогда переговоры завершились безрезультатно.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.