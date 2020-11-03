Голосование в столице США идет спокойно и без очередей

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Голосование в американской столице на всеобщих выборах в США проходит в целом очень спокойно, а длинных очередей на участках не наблюдается. В этом убедился корреспондент ТАСС, посетив в понедельник и вторник в общей сложности четыре избирательных участка в разных частях города.

На одном из участков, организованном в спортивном зале Университета округа Колумбии, в районе 8 утра по местному времени (16:00 мск) 3 ноября было абсолютно пустынно и, за исключением самих сотрудников избирательной комиссии, никого не было. Примерно за полчаса, пока там находился корреспондент ТАСС, ни один избиратель так и не появился. Представитель избиркома на вопрос о том, когда, по его оценке, можно ожидать основной приток избирателей, отметил, что участок в принципе не пользуется популярностью. "Вы не найдете много избирателей на этом участке в течение всего дня. Просто такой участок. Советую вам попробовать поехать в другие места", - сказал он.

Как объясняли сотрудники местных избирательных комиссий, многие жители столицы предпочли голосовать досрочно или же во вторник отправить свои бюллетени по почте. Таким образом, процесс растянулся на много дней, так что массового наплыва избирателей не было ни на завершающем этапе досрочного голосования в понедельник, ни в сам день выборов, 3 ноября.

За день до этого, во время досрочного голосования в понедельник, избиратели в Университет округа Колумбии приходили, однако всего по несколько человек в час. Примерно такая же ситуация наблюдалась в этот день и в спортивно-концертном комплексе Capital One в центре города, где людей почти не было.

Еще на одном избирательном участке, организованном в здании начальной школы имени Бенджамина Мерча, также в спортивном зале, избиратели во вторник присутствовали, но их было также совсем немного. Никакой очереди на входе не наблюдалось. У здания постоянно дежурили несколько активистов, раздававших агитационные материалы к выборам в городской совет, которые проходят одновременно с президентскими. На газоне были расставлены многочисленные плакаты в поддержку кандидатов, однако в подавляющем большинстве случаев также в городской совет. Лишь один плакат был с именем кандидатов в президенты и вице-президенты от демократов Джозефа Байдена и Камалы Харрис. Ни одного плаката в поддержку республиканцев Дональда Трампа и Майкла Пенса не было, как нет их практически и во всем остальном Вашингтоне, традиционно голосующем за демократов.

Равномерный поток

Как рассказал сотрудник избирательной комиссии Стивен, на участок приходит приблизительно по три-пять человек в час. По его словам, несмотря на то, что день выборов в США не является выходным, люди будут голосовать в течение всего дня, какого-либо пика в определенные часы он не ожидает. "Это будет равномерный поток в течение всего дня", - сказал сотрудник. Примерно за 40 минут на участке действительно проголосовали около пяти человек. Многие из них, проголосовав, сразу же бежали по своим делам. Один из проголосовавших дал понять, что не станет общаться с корреспондентом ТАСС, узнав, что перед ним российский журналист.

На участке, расположенном в противоположном конце города, - в одной из школ населенного преимущественно темнокожими и считающегося не слишком благополучным района Анакостия, очередей во вторник также не наблюдалось. На примыкающей к школе улице дежурили сотрудники избирательной комиссии, которые помогали проголосовать инвалидам и пенсионерам, которые подъезжали на своих автомобилях прямо к тротуару. Им протягивали бюллетени и они, а также находящиеся в машине пассажиры, заполняли документы.