Голосование в церквях и на стадионах. Как проходят выборы президента США в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Голосование на выборах президента США в Нью-Йорке в этом году проходит не только на обычных избирательных участках, но также в соборах, музеях и даже на стадионе Madison Square Garden. Так участки могут вместить всех желающих, обеспечивая должное социальное дистанцирование в условиях пандемии коронавируса.

"Учитывая, что пандемия по-прежнему осложняет многочисленные собрания людей, мы с радостью взаимодействуем с избирательной комиссией Нью-Йорка и поддерживаем все наше общество, предоставляя огромное пространство в центре города, которое может обеспечить социальное дистанцирование и служить безопасным местом для граждан, чтобы реализовать право на волеизъявление", - приводятся на официальном сайте стадиона слова его представителя Рича Констебла.

В Нью-Йорке в этом году развернута масштабная кампания, чтобы обеспечить высокую явку на выборах, несмотря на пандемию. Агитация активно шла в соцсетях, например, Instagram ввел специальный стикер "голосуй", благодаря которому пользователи могут видеть всех друзей, которые уже исполнили свой гражданский долг. Службы такси позаботились о доставке граждан на голосование - во многих штатах они предоставляют скидки на поездки до избирательных участков или и вовсе делают их бесплатными. По традиции уже проголосовавшие американцы с гордостью наклеивают на одежду надпись "Я проголосовал".

Сотрудники избирательных участков и помогающие им волонтеры очень вежливы. Они объясняют и избирателям, и журналистам процедуру голосования, а также внимательно следят за тем, чтобы все были в медицинских масках.