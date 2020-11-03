Голосование в церквях и на стадионах. Как проходят выборы президента США в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Голосование на выборах президента США в Нью-Йорке в этом году проходит не только на обычных избирательных участках, но также в соборах, музеях и даже на стадионе Madison Square Garden. Так участки могут вместить всех желающих, обеспечивая должное социальное дистанцирование в условиях пандемии коронавируса.
"Учитывая, что пандемия по-прежнему осложняет многочисленные собрания людей, мы с радостью взаимодействуем с избирательной комиссией Нью-Йорка и поддерживаем все наше общество, предоставляя огромное пространство в центре города, которое может обеспечить социальное дистанцирование и служить безопасным местом для граждан, чтобы реализовать право на волеизъявление", - приводятся на официальном сайте стадиона слова его представителя Рича Констебла.
В Нью-Йорке в этом году развернута масштабная кампания, чтобы обеспечить высокую явку на выборах, несмотря на пандемию. Агитация активно шла в соцсетях, например, Instagram ввел специальный стикер "голосуй", благодаря которому пользователи могут видеть всех друзей, которые уже исполнили свой гражданский долг. Службы такси позаботились о доставке граждан на голосование - во многих штатах они предоставляют скидки на поездки до избирательных участков или и вовсе делают их бесплатными. По традиции уже проголосовавшие американцы с гордостью наклеивают на одежду надпись "Я проголосовал".
Сотрудники избирательных участков и помогающие им волонтеры очень вежливы. Они объясняют и избирателям, и журналистам процедуру голосования, а также внимательно следят за тем, чтобы все были в медицинских масках.
Рядом с участком в церкви волонтер Дейв раздает бутерброды и сладости проголосовавшим. "Я сам голосовал за [кандидата от Демократической партии Джозефа] Байдена, впрочем, как и большинство в Нью-Йорке, - сказал он. - Думаю, Трамп просто играет в игры. Байден был с [Бараком] Обамой, он знает, как управлять страной, общаться с людьми".
В свою очередь выходец из Кубы Хосе, проголосовавший в Madison Square Garden, активно поддерживает действующего президента Дональда Трампа и не сомневается, что за выборами в США последуют протесты. "Естественно, - отвечает он на соответствующий вопрос. - Левые ни за что не сдадутся, у них хорошее финансирование. Но в конечном итоге мы победим, неважно, сколько времени это займет".