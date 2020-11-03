В Айове досрочно проголосовала почти половина избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Порядка 48% зарегистрированных избирателей штата Айова досрочно проголосовали на всеобщих выборах в США. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на аппарат вице-губернатора штата, отвечающего за проведение голосования.

По данным вице-губернатора, 996 970 жителей Айовы отдали свои голоса досрочно - очно или по почте. 45% из них поддерживают демократов, около 33% - республиканцев, остальные не указали своих политических предпочтений.

В Айове во вторник проголосовали почти 41 тыс. человек. Этот штат входит в число так называемых колеблющихся штатов, в которых затруднительно предсказать, кто из кандидатов одержит победу. К ним относятся Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Огайо (18 голосов выборщиков), Мичиган и Джорджия (по 16 голосов выборщиков), Северная Каролина (15 голосов выборщиков), Аризона (11 голосов выборщиков), Миннесота и Висконсин (по 10 голосов выборщиков), Невада (шесть голосов выборщиков). Победа в Айове дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

По подсчетам портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, более 100 млн американцев проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США. Из них более 64,5 млн проголосовали по почте, свыше 35,7 млн пришли на избирательные участки.