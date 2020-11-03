Байден пообещал в случае победы на выборах в равной степени служить всем американцам

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в день проведения всеобщих выборов в стране заявил о готовности быть лидером для всех граждан Соединенных Штатов вне зависимости от их партийных пристрастий. С таким заявлением он выступил во вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания) на встрече со своими сторонниками. Ее транслировала телекомпания CNN .

"Я обещаю вам, что, если вы выберете меня, я буду президентом для всей Америки. Не будет идти речи о разделении на красные [отдающие предпочтение Республиканской партии] или синие [склоняющиеся к поддержке демократов] штаты. Будут лишь Соединенные Штаты Америки", - заявил Байден. В своем выступлении демократ подверг критике действующего американского лидера, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, добивающегося переизбрания.

"Между надеждой и страхом мы выбираем надежду, между правдой и ложью мы выбираем правду, между наукой и выдумками мы выбираем науку. Я обещаю вам, мы сможем победить", - заверил своих сторонников кандидат от демократов. Ранее во вторник Байден посетил свой родной город Скрантон, также находящийся в Пенсильвании, где пообещал в случае победы на выборах "вернуть в Белый дом понятия чести и достоинства". Пенсильвания, по результатам выборов в которой будут распределены голоса 20 членов коллегии выборщиков, входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх.