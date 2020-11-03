{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Байден пообещал в случае победы на выборах в равной степени служить всем американцам

Не будет идти речи о разделении на "красные" или "синие" штаты, заверил кандидат в президенты США от Демократической партии

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в день проведения всеобщих выборов в стране заявил о готовности быть лидером для всех граждан Соединенных Штатов вне зависимости от их партийных пристрастий. С таким заявлением он выступил во вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания) на встрече со своими сторонниками. Ее транслировала телекомпания CNN.

На эту тему
"Теневое правительство" Джозефа Байдена

"Я обещаю вам, что, если вы выберете меня, я буду президентом для всей Америки. Не будет идти речи о разделении на красные [отдающие предпочтение Республиканской партии] или синие [склоняющиеся к поддержке демократов] штаты. Будут лишь Соединенные Штаты Америки", - заявил Байден. В своем выступлении демократ подверг критике действующего американского лидера, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, добивающегося переизбрания.

"Между надеждой и страхом мы выбираем надежду, между правдой и ложью мы выбираем правду, между наукой и выдумками мы выбираем науку. Я обещаю вам, мы сможем победить", - заверил своих сторонников кандидат от демократов. Ранее во вторник Байден посетил свой родной город Скрантон, также находящийся в Пенсильвании, где пообещал в случае победы на выборах "вернуть в Белый дом понятия чести и достоинства". Пенсильвания, по результатам выборов в которой будут распределены голоса 20 членов коллегии выборщиков, входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Онлайн
Выборы президента США. Онлайн
Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
Читать полностью