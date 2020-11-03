Эксперты ОБСЕ сообщили о некоторых трудностях во время работы на выборах в США

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сталкиваются с некоторыми трудностями во время работы на избирательных участках в США. Об этом сообщила во вторник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Она рассказала, что "сейчас в некоторых штатах, согласно законодательству, запрещено присутствие" иностранных наблюдателей на избирательных участках. "Мы рекомендуем, чтобы эти законы были изменены с тем, чтобы мы могли наблюдать за выборами. Но если на данный момент эти законы говорят, что я не могу отправиться наблюдать за голосованием на этих избирательных участках, то мы этого и не делаем. Мы не собираемся проверять, допустят нас или нет", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов рядом с одной из школ американской столицы, где расположен избирательный участок.

"Если возникает путаница, на уровне штата может быть получено разрешение, а уже на месте возникает неопределенность - мы [наблюдатели] объясняем ситуацию, идем пить кофе, затем возвращаемся. К тому времени, как правило, если у нас есть право находиться там, все проблемы решаются", - рассказала Гацек.

"Нас обычно хорошо принимают. И я видела опросы, согласно которым, около 70% американцев приветствуют международных наблюдателей на выборах в США", - подчеркнула глава миссии БДИПЧ ОБСЕ. "Мы получаем большую поддержку от властей штатов и избирательных комиссий на все уровнях", - заключила она.

Наблюдатели ОБСЕ в девятый раз с 2002 года приезжают следить за проведением выборов в США. На выборах 2012 года, как впоследствии рассказывал ТАСС занимавший тогда пост директора БДИПЧ Янез Ленарчич, наблюдателям не удалось попасть на избирательные участки примерно в 10 штатах. Генеральный прокурор Техаса, которым был в то время Грегг Эбботт, направил БДИПЧ письмо, в котором грозил наблюдателям уголовным преследованием в случае попытки присутствовать на участках для голосования в его штате. "Это уже история!" - отметила Гацек в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

Окончательные выводы

Окончательные выводы специалистов БДИПЧ ОБСЕ по всеобщим американским выборам будут опубликованы в начале следующего года, сообщила Гацек.

"Наша цель - предоставить объективную, взвешенную, выверенную информацию. Безусловно, мы беспристрастны. Мы очень осторожны и даже вот сейчас, общаясь с вами, я не стою рядом с плакатами того или иного кандидата [в президенты]. Мы не собираемся никого поддерживать. Мы приехали сюда по приглашению Госдепартамента, которое иногда приходит неожиданно. Это наша девятая миссия в США", - отметила Гацек, отвечая на вопросы журналистов рядом с одной из школ американской столицы, где расположен избирательный участок.

"Мы здесь ради американских избирателей, особенно в этом году, когда пошатнулось большое доверие к [избирательной] системе. Мы надеемся, что представим людям тщательно проработанные факты, подлинную картину происходящего. Наши окончательные выводы будут доступны в начале следующего года", - сказала Гацек.

По ее словам, миссия БДИПЧ ОБСЕ "находится в США уже шесть недель". "У нас сейчас [на участках в США] работают порядка 50 наблюдателей, а также [в нашей миссии принимают участие] еще 50 европейских парламентариев (из Парламентской Ассамблеи ОБСЕ - прим. ТАСС). Мы наблюдаем за этим [американским избирательным процессом] буквально с того момента, как только прилетели сюда в конце сентября. Мы следили за процессом досрочного голосования и голосования по почте. Наши команды следят за избирательным процессом в 33 штатах в целом", - отметила Гацек.

"Мы следили за досрочным голосованием, следили за процессом голосования по почте. Мы посещали почтовые отделения, пункты обработки почтовых отправлений", - добавила Гацек, которая ранее представляла в Европарламенте польскую партию "Гражданская платформа".

"Этим утром мы были в Вирджинии. Сейчас вернулись в [столичный] округ Колумбия. Но наши команды сейчас работают в штатах Мичиган, Айова, Флорида, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Техас. Мы отправили наблюдателей в так называемые колеблющиеся штаты, чтобы они следили там за избирательным процессом", - указала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ, добавив, что наблюдатели выполняют медицинские рекомендации по социальному дистанцированию на избирательных участках.