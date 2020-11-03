Политолог считает, что вокруг Байдена сплотились неоконсерваторы

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Победа на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена, вероятно, приведет к дальнейшему осложнению российско-американских отношений, поскольку вокруг него объединяются неоконсерваторы и сторонники интервенционизма. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политической географии Рэдфордского университета Грегори Иоффе.
Говоря о Байдене, политолог констатировал: "Вокруг него сплотились как неоконсерваторы, включая республиканских неоконсерваторов, так и либеральные интервенционисты, которые остались при [президенте США Дональде] Трампе не у дел". Как полагает эксперт, к числу лиц, входящих в какую-либо из этих групп, в частности, можно отнести Дэвида Фрама, который писал речи для бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, политолога Роберта Кагана, а также бывшего заместителя помощника главы Пентагона Майкла Карпентера. Как полагает эксперт, Байден в случае победы на выборах может стать подконтролен своему окружению.
Комментируя заявления демократа о том, что он считает РФ государством, представляющим наибольшую угрозу для США, политолог отметил: "Конечно тут есть элемент предвыборной риторики, но не только". Иоффе заострил внимание на том, что демократ ранее не раз озвучивал версию, согласно которой российская сторона причастна к утечке в СМИ скандальной переписки его сына Хантера. Представители действующей администрации США уже несколько раз отмечали, что подтверждений тому нет.
"К интерпретации, что это российская дезинформация, прибегли основные [американские] средства массовой информации", - сказал политолог. "Это, безусловно, часть той игры, которую они за неимением лучшей припасли для вот этого случая", - констатировал он.
Победа Трампа не так однозначна
"При прочих равных, если демократы победят, в принципе, это будет хуже для российско-американских отношений, но это не значит, что, если победят республиканцы, то сразу наступит серьезное облегчение", - полагает эксперт. Он выразил сомнения в том, что у Трампа есть "некая навязчивая идея" улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. По мнению Иоффе, Трамп исходит из того, что Китай "является главным геополитическим соперником" США, в связи с этим республиканец допускает возможность заручиться поддержкой России в противостоянии с КНР.
Говоря о возможности переизбрания Трампа на второй срок, политолог подчеркнул: "Представьте себе, что он победит, а контроль над Сенатом [Конгресса США] республиканцы утратят. Тогда он потеряет значительную часть такой вот как бы целеполагающей функции во внешней политике". По мнению Иоффе, "при прочих равных" победа Трампа будет более благоприятной для российско-американских отношений. "Но это при прочих равных. Может быть много всяких препятствий", - подчеркнул он.