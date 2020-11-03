Политолог считает, что вокруг Байдена сплотились неоконсерваторы

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Победа на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена, вероятно, приведет к дальнейшему осложнению российско-американских отношений, поскольку вокруг него объединяются неоконсерваторы и сторонники интервенционизма. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политической географии Рэдфордского университета Грегори Иоффе.

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Говоря о Байдене, политолог констатировал: "Вокруг него сплотились как неоконсерваторы, включая республиканских неоконсерваторов, так и либеральные интервенционисты, которые остались при [президенте США Дональде] Трампе не у дел". Как полагает эксперт, к числу лиц, входящих в какую-либо из этих групп, в частности, можно отнести Дэвида Фрама, который писал речи для бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, политолога Роберта Кагана, а также бывшего заместителя помощника главы Пентагона Майкла Карпентера. Как полагает эксперт, Байден в случае победы на выборах может стать подконтролен своему окружению. Комментируя заявления демократа о том, что он считает РФ государством, представляющим наибольшую угрозу для США, политолог отметил: "Конечно тут есть элемент предвыборной риторики, но не только". Иоффе заострил внимание на том, что демократ ранее не раз озвучивал версию, согласно которой российская сторона причастна к утечке в СМИ скандальной переписки его сына Хантера. Представители действующей администрации США уже несколько раз отмечали, что подтверждений тому нет.

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