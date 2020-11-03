{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Политолог считает, что вокруг Байдена сплотились неоконсерваторы

Победа на президентских выборах кандидата от демократов, вероятно, приведет к дальнейшему осложнению российско-американских отношений, отметил профессор политической географии Рэдфордского университета Грегори Иоффе

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Победа на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена, вероятно, приведет к дальнейшему осложнению российско-американских отношений, поскольку вокруг него объединяются неоконсерваторы и сторонники интервенционизма. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политической географии Рэдфордского университета Грегори Иоффе.

На эту тему
Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Говоря о Байдене, политолог констатировал: "Вокруг него сплотились как неоконсерваторы, включая республиканских неоконсерваторов, так и либеральные интервенционисты, которые остались при [президенте США Дональде] Трампе не у дел". Как полагает эксперт, к числу лиц, входящих в какую-либо из этих групп, в частности, можно отнести Дэвида Фрама, который писал речи для бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, политолога Роберта Кагана, а также бывшего заместителя помощника главы Пентагона Майкла Карпентера. Как полагает эксперт, Байден в случае победы на выборах может стать подконтролен своему окружению.

Комментируя заявления демократа о том, что он считает РФ государством, представляющим наибольшую угрозу для США, политолог отметил: "Конечно тут есть элемент предвыборной риторики, но не только". Иоффе заострил внимание на том, что демократ ранее не раз озвучивал версию, согласно которой российская сторона причастна к утечке в СМИ скандальной переписки его сына Хантера. Представители действующей администрации США уже несколько раз отмечали, что подтверждений тому нет.

На эту тему
"Теневое правительство" Джозефа Байдена

"К интерпретации, что это российская дезинформация, прибегли основные [американские] средства массовой информации", - сказал политолог. "Это, безусловно, часть той игры, которую они за неимением лучшей припасли для вот этого случая", - констатировал он.

Победа Трампа не так однозначна

"При прочих равных, если демократы победят, в принципе, это будет хуже для российско-американских отношений, но это не значит, что, если победят республиканцы, то сразу наступит серьезное облегчение", - полагает эксперт. Он выразил сомнения в том, что у Трампа есть "некая навязчивая идея" улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. По мнению Иоффе, Трамп исходит из того, что Китай "является главным геополитическим соперником" США, в связи с этим республиканец допускает возможность заручиться поддержкой России в противостоянии с КНР.

Говоря о возможности переизбрания Трампа на второй срок, политолог подчеркнул: "Представьте себе, что он победит, а контроль над Сенатом [Конгресса США] республиканцы утратят. Тогда он потеряет значительную часть такой вот как бы целеполагающей функции во внешней политике". По мнению Иоффе, "при прочих равных" победа Трампа будет более благоприятной для российско-американских отношений. "Но это при прочих равных. Может быть много всяких препятствий", - подчеркнул он.

Теги
СШАРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)Буш, Джордж (младший)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Онлайн
Выборы президента США. Онлайн
Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
Читать полностью