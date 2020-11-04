Окончательные выводы ОБСЕ по выборам в США будут доступны в начале 2021 года

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Окончательные выводы специалистов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по всеобщим американским выборам будут опубликованы в начале 2021 года. Об этом сообщила во вторник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек.

"Наша цель - предоставить объективную, взвешенную, выверенную информацию. Безусловно, мы беспристрастны. Мы очень осторожны и даже вот сейчас, общаясь с вами, я не стою рядом с плакатами того или иного кандидата [в президенты]. Мы не собираемся никого поддерживать. Мы приехали сюда по приглашению Госдепартамента, которое иногда приходит неожиданно. Это наша девятая миссия в США", - отметила Гацек, отвечая на вопросы журналистов рядом с одной из школ американской столицы, где расположен избирательный участок.

"Мы здесь ради американских избирателей, особенно в этом году, когда пошатнулось большое доверие к [избирательной] системе. Мы надеемся, что представим людям тщательно проработанные факты, подлинную картину происходящего. Наши окончательные выводы будут доступны в начале следующего года", - сказала Гацек.

По ее словам, миссия БДИПЧ ОБСЕ "находится в США уже шесть недель". "У нас сейчас [на участках в США] работают порядка 50 наблюдателей, а также [в нашей миссии принимают участие] еще 50 европейских парламентариев (из Парламентской Ассамблеи ОБСЕ - прим. ТАСС). Мы наблюдаем за этим [американским избирательным процессом] буквально с того момента, как только прилетели сюда в конце сентября. Мы следили за процессом досрочного голосования и голосования по почте. Наши команды следят за избирательным процессом в 33 штатах в целом", - отметила Гацек.

"Мы следили за досрочным голосованием, следили за процессом голосования по почте. Мы посещали почтовые отделения, пункты обработки почтовых отправлений", - добавила Гацек, которая ранее представляла в Европарламенте польскую партию "Гражданская платформа".

"Этим утром мы были в Вирджинии. Сейчас вернулись в [столичный] округ Колумбия. Но наши команды сейчас работают в штатах Мичиган, Айова, Флорида, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Техас. Мы отправили наблюдателей в так называемые колеблющиеся штаты, чтобы они следили там за избирательным процессом", - указала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ, добавив, что наблюдатели выполняют медицинские рекомендации по социальному дистанцированию на избирательных участках.