Генпрокуратура Нью-Йорка расследует телефонные звонки с призывом не голосовать 3 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк занимается расследованием телефонных звонков предполагаемых мошенников, которые преследуют цель помешать избирателям проголосовать на всеобщих выборах в США во вторник. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте генпрокурора штата Летиции Джеймс.

"Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила, что ее ведомство активно расследует данные о получении избирателями автоматизированных телефонных звонков, распространяющих дезинформацию и убеждающих оставаться дома в день выборов", - говорится в сообщении. "Голосование является краеугольным камнем демократии. Попытки помешать избирателям воспользоваться своим правом голоса обескураживают, внушают тревогу и являются незаконными", - отметила Джеймс.

Генпрокурор информировала, что ее сотрудники еще ранее на этой неделе приступили к поиску организаторов автоматических звонков. Генпрокуратура в связи с этим направила повестки для получения информации об абонентах.

О звонках аналогичного содержания в Мичигане сообщила во вторник генпрокурор этого штата Дана Нессел. Как информировало позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США, расследованием информации о звонках телефонного робота жителям Мичигана занялось Федеральное бюро расследований. По данным Reuters, в автоматизированных звонках якобы не шло речи о выборах и лишь содержался призыв оставаться дома. По сведениям газеты The Washington Post, автоматический обзвон абонентов начался еще летом и активизировался в октябре.