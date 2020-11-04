Русскоязычные граждане Нью-Йорка поддерживают на выборах Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Русскоязычные жители Нью-Йорка, традиционно проживающие в основном в Бруклине, поддерживают действующего лидера страны Дональда Трампа на проходящих во вторник в США президентских выборах. В этом убедилась корреспондент ТАСС, пообщавшись с соотечественниками в самом густонаселенном районе города.

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"Не секрет, за Трампа проголосовал, как и большинство русскоязычного коммьюнити Нью-Йорка", - рассказывает американец Роман, который пришел на избирательный участок рано утром перед работой. "Все было быстро, впечатление отличное", - делится он.

Тот факт, что владельцы многих магазинов Нью-Йорка обшили витрины фанерой в ожидании возможных беспорядков после выборов, Роман трактует как предвестник победы своего кандидата. "Это хороший знак - заколачивают везде банки, магазины. То есть они рассчитывают, что выиграют республиканцы", - отмечает он. "Это хороший знак, если вы не владелец бизнеса", - добавляет он с улыбкой.

"Я думаю, в основном все здесь в районе Брайтона голосуют за Трампа, потому что они "за стабильность", - отмечает Екатерина. - Некоторые, скорее всего, даже не столько голосуют "за Трампа", сколько "против демократов", особенно леворадикалов".

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. На высший государственный пост претендуют демократ Джозеф Байден и республиканец, действующий президент США Дональд Трамп. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.