Полиция Нью-Йорка заявила о готовности реагировать на любое насилие в период голосования

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Полицейские Нью-Йорка находятся в полной готовности для реагирования на любое проявление насилия в период голосования. Об этом в среду заявил один из заместителей начальника органов правопорядка мегаполиса Терри Монахан.

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"Мы будем в полной готовности в течение ближайших нескольких дней с тысячами полицейских для того, чтобы гарантировать безопасность города", - приводит агентство Bloomberg слова Монахана. Он отметил, что нарушители спокойствия будут задерживаться.

В октябре Монахан сообщил, что полиция Нью-Йорка мобилизует дополнительно сотни своих сотрудников для предотвращения возможных инцидентов на избирательных участках и в общественных местах в преддверии всеобщих выборов в США. Полицейские в форме будут охранять порядок на 1 021 избирательном участке в день выборов.