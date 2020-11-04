{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Полиция Нью-Йорка заявила о готовности реагировать на любое насилие в период голосования

В полиции заявили, что нарушители спокойствия будут задерживаться

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Полицейские Нью-Йорка находятся в полной готовности для реагирования на любое проявление насилия в период голосования. Об этом в среду заявил один из заместителей начальника органов правопорядка мегаполиса Терри Монахан.

Спецпроект на тему
Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Мы будем в полной готовности в течение ближайших нескольких дней с тысячами полицейских для того, чтобы гарантировать безопасность города", - приводит агентство Bloomberg слова Монахана. Он отметил, что нарушители спокойствия будут задерживаться.

В октябре Монахан сообщил, что полиция Нью-Йорка мобилизует дополнительно сотни своих сотрудников для предотвращения возможных инцидентов на избирательных участках и в общественных местах в преддверии всеобщих выборов в США. Полицейские в форме будут охранять порядок на 1 021 избирательном участке в день выборов.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Онлайн
Выборы президента США. Онлайн
Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
Читать полностью