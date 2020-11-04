Байден заявил, что не до конца уверен в своей победе на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден не до конца уверен, что одержит победу на всеобщих выборах во вторник. Об этом он заявил журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Байдена спросили, уверен ли он в том, что идет к победе. "Я не знаю", - приводит его слова телекомпания CNN. Демократ выразил уверенность, что одержит победу на выборах в США, если наберет большинство голосов в штате Флорида.

"Президенты не в силах определить, какие голоса подсчитают, а какие - нет. В конечном счете избиратели решают, кто станет президентом", - указал он. Ему задали вопрос, как он отреагирует, если его соперник, действующий президент Дональд Трамп, объявит о своей победе на выборах, не дожидаясь подведения итогов голосования. "Это будет зависеть от того, что и как он скажет", - ответил Байден. Он признался, что суеверен и поэтому не склонен прогнозировать исход выборов.

Трамп во вторник на вопрос о том, когда именно он может объявить о победе на выборах, отметил, что это произойдет тогда, "когда будет победа". "Думаю, что мы добьемся победы, - заявил он. - Думаю, что есть очень хороший шанс, не знаю какой именно, я не взвешиваю шансы, но это очень хороший шанс".

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.