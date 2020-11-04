СМИ: Аббас продлил на один месяц чрезвычайное положение в палестинских районах

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил о продлении еще на один месяц режима чрезвычайного положения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщило во вторник агентство WAFA.

"Президент Аббас утвердил указ о продлении с 3 ноября на 30 дней ЧП на всех палестинских территориях", - указывается в сообщении агентства.

Начиная с 5 марта, когда был зафиксирован первый случай заражения инфекцией в Вифлееме, лидер палестинцев принимает такое решение в седьмой раз.

Ранее министр здравоохранения Мэй Кайли объявила, что за сутки в ходе ПЦР-тестирования коронавирус был выявлен у 633 палестинцев, еще восемь умерли в больницах. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Газе - 299 человек, в Наблусе было инфицировано 118, а в Рамалле - 52.

С 5 марта на палестинских территориях было зафиксировано 67 184 случая заражения коронавирусом, в том числе на Западном берегу реки Иордан - 48 177, в секторе Газа - 7 231 и Восточном Иерусалиме - 11 776. От инфекции излечились 59 156 человека, а число смертельных исходов составило 573.