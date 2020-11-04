Избирательные участки завершают работу в Индиане и Кентукки

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Голосование в рамках всеобщих выборов в США завершается в штатах Индиана и Кентукки. Избирательные участки в этих двух штатах должны закрыться во вторник в 18:00 по местному времени (02:00 среды мск). Однако голосование там может быть продлено, в частности, из-за возможного большого наплыва избирателей и возникновения очередей.

И Индиана, и Кентукки традиционно поддерживают на выборах Республиканскую партию США, которую представляет президент Дональд Трамп. Индиана дает кандидату в президенты США 11 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы, Кентукки - 8.

С 1940 года жители Индианы проголосовали на президентских выборах за Демократическую партию лишь дважды - в 1964 году (за Линдона Джонсона) и в 2008 году (за Барака Обаму). На выборах 2016 года республиканец Трамп получил 57% голосов избирателей штата, его оппонент - демократ Хиллари Клинтон - 38%.

Примерно таким же образом обстоят дела с предпочтениями электората в Кентукки. Этот штат с 1950-х годов голосует в основном за Великую старую партию. Тем не менее население Кентукки поддерживало в прошлом и тех баллотировавшихся в президенты политических деятелей из числа демократов, которые представляли соседние южные штаты. В 1976 году избиратели Кентукки проголосовали за демократа Джимми Картера, который являлся губернатором штата Джорджия. А в 1992 и 1996 годах население Кентукки поддержало демократа Билла Клинтона, который был губернатором Арканзаса. На выборах 2016 года Дональд Трамп одержал в Кентукки победу над Хиллари Клинтон, получив 63% голосов избирателей против 33%.

В США проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа на президентских выборах является демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис.