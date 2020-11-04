Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал на выборах против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт заявил, что проголосовал на проходящих сейчас в стране всеобщих выборах против своего однопартийца - президента США Дональда Трампа. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press .

"Как многие из вас знают, я не поддерживал президента Трампа. Я не собирался голосовать за него, но затем пришел к мнению, что недостаточно просто не голосовать. Мне пришлось голосовать против", - приводит агентство слова главы администрации штата. По его мнению, кандидат от демократов на пост главы государства - бывший вице-президент США Джозеф Байден может сделать больше для того, чтобы объединить страну вокруг себя.

Как отмечает агентство, несколько других губернаторов решили не голосовать на выборах ни за действующего главу Белого дома, ни против него. Так, например, глава администрации штата Массачусетс Чарли Бейкер оставил соответствующую графу в бюллетене пустой, а губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган фактически испортил свой бюллетень, написав в нем, что он отдает свой голос за 40-го президента США Рональда Рейгана, скончавшегося 16 лет назад.