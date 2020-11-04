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Теракт в Вене

В США заявили о готовности оказать Австрии необходимую помощь в связи с терактом

Вашингтон вместе с Европой борется против экстремизма и терроризма, подчеркнули в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать любую необходимую помощь Австрии, в столице которой произошел теракт. Об этом сообщил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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"Я разговаривал сегодня [во вторник] по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и выразил соболезнования от имени Соединенных Штатов в связи с ужасающими террористическими атаками, произошедшими в Вене вчера [понедельник] вечером", - написал советник главы государства в Twitter.

"Я также сообщил, что Соединенные Штаты готовы оказать любую необходимую помощь. Америка вместе с Европой борется против экстремизма и терроризма", - отметил О'Брайен.

Теги
АвстрияСШАКурц, СебастьянТеракт в Вене
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