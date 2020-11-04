Трамп будет следить за ходом выборов с советниками и семьей

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп намерен наблюдать за подведением итогов всеобщих выборов во вторник и может еще появиться на публике. Об этом сообщила в эфире телеканала Fox News директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.

"Президент собирается смотреть за результатами сегодня ночью с помощниками высокого ранга и членами семьи в восточном крыле Белого дома", - уточнила она. По словам Фарах, Трамп находится в "замечательном настроении". В Белом доме, однако, ожидают задержек в подсчете голосов, особенно в штате Пенсильвания.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям в очередной раз заверила, что глава государства не станет заявлять о своей победе на выборах до того, как исход голосования станет ясен. Фарах допустила возможность появления Трампа на публике вечером или ночью, но отказалась раскрыть какие-либо детали.

Вице-губернатор Пенсильвании Кэти Буквар ранее подтвердила обоснованность мнения об ожидающихся задержках в подсчете голосов и объявлении победителя. Этот штат, где исход голосования не предрешен, представляют 20 членов коллегии выборщиков из 270, необходимых кандидату в президенты для победы. Ведущие американские СМИ сходятся во мнении о том, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе. Это обусловлено беспрецедентно большим числом людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно - лично или по почте.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.