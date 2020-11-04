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Выборы президента США - 2020
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Fox: Байден вырвался вперед в Кентукки, где с 2000 года неизменно побеждали республиканцы

По данным телеканала, он набирает 49,9% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден набирает 49,9% голосов против 48,6% у действующего главы государства республиканца Дональда Трампа по итогам подсчета 13% голосов в штате Кентукки. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

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Официально подсчет голосов еще не завершен.

Штат Кенткукки, который направляет восемь человек в коллегию выборщиков, традиционно поддерживает Республиканскую партию и ее представителей. На выборах 2016 года республиканец Трамп получил 57% голосов избирателей штата, его оппонент - демократ Хиллари Клинтон - 38%. На этих выборах прогнозы вновь отдают победу в штате нынешнему главе Белого дома.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Клинтон, ХиллариТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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