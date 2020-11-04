Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню БПЛА на $600 млн

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент уведомил Конгресс о разрешении продать Тайваню четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9B и комплектующие на сумму около $600 млн. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Государственный департамент определил выдать разрешение на возможную продажу [китайскому] Тайваню четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и соответствующих комплектующих на предположительную сумму в $600 млн, - отмечается в тексте. - Агентство направило в Конгресс требуемый сертификат о возможности продажи".

После уведомления Конгресс будет иметь 30 дней, чтобы отменить условия сделки.

7 августа агентство Reuters сообщило, что США готовятся поставить Тайваню по меньшей мере четыре разведывательных средневысотных БПЛА большой дальности SeaGuardian. Это - одна из версий американского многоцелевого комплекса Predator, они способны находиться в воздухе 48 часов и совершать полеты на дальность более 11 тыс. км. Разведывательные БПЛА, находящиеся сейчас на вооружении ВВС Тайваня, имеют дальность около 200 км.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики.

Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая. МИД КНР ранее заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайбэю.