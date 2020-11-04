Fox: Трамп выиграл в штате Кентукки

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп ожидаемо одержал победу над демократом Джозефом Байденом в штате Кентукки. Такие прогнозы привели во вторник телеканал Fox News и газета The New York Times .

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 18% бюллетеней и проведенным опросам, у Трампа 56,7%, у Байдена - 41,8%. Схожие оценки приводит газета. И Fox News, и The New York Times отмечают, что у Байдена уже нет шансов обойти Трампа в Кентукки.

Победа в Кентукки дает кандидату 8 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. Кентукки не относится к числу колеблющихся штатов. На выборах президента в нем с 2000 года неизменно побеждали республиканцы.

Ситуация во Флориде и Западной Вирджинии

Также Трамп опережает Байдена в штате Флорида по итогам подсчета 6% голосов. По его сведениям, Трамп набирает 57,2% голосов против 42% у Байдена. Штат направляет в коллегию выборщиков 29 человек.

Трамп победил на выборах главы государства в штате Западная Вирджиния. Такие прогнозы приводят телеканалы Fox News и CBS, а также информационное агентство Associated Press.

По итогам голосования в Западной Вирджинии, которая с 2000 года поддерживает только кандидатов в президенты от республиканцев, решится, кому достанутся голоса пяти выборщиков (из 270 необходимых для победы).