CNN: Трамп победил в штате Индиана

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп ожидаемо выиграл в штате Индиана, который традиционно поддерживал на выборах его однопартийцев.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Штат дает 11 голосов выборщиков из 270 необходимых. Об этом сообщает во вторник вечером телеканал CNN. По данным телеканала, у Трампа 66,4%, у кандидата от демократов Джозефа Байдена - 31,4%.

С 1940 года жители Индианы проголосовали на президентских выборах за Демократическую партию лишь дважды - в 1964 году (за Линдона Джонсона) и в 2008 году (за Барака Обаму). На выборах 2016 года республиканец Трамп получил 57% голосов избирателей штата, его оппонент - демократ Хиллари Клинтон - 38%.

По оценке CNN, Байден выигрывает в штате Вермонт (три голоса выборщиков) после подсчета 1% голосов, его поддержали 62,7%, Трампа - 37,3%.