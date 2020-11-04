CNN: Байден следит за ходом голосования из своего дома в штате Делавэр

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США Джозеф Байден вместе с членами семьи следит за ходом голосования и подсчетом голосов из своего дома в Уилмингтоне (штат Делавэр). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на друга семьи Байденов.

"Для 77-летнего политика, который может стать самым пожилым из избранных на пост президента США, нынешний день был наполнен ностальгическими воспоминаниями, - отметила телекомпания. - Он посетил во вторник свой старый дом в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) и оставил на стене дома надпись: "От этого дома до Белого дома, с Божьей помощью".