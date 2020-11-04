NYT: Трамп обходит Байдена в ключевом штате Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп получил небольшой перевес над демократом Джозефом Байденом во Флориде - самом важном из колеблющихся штатов. Такие предварительные оценки привела во вторник газета The New York Times . По прогнозу издания, Трамп победит во Флориде с вероятностью более 90%.

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает The New York Times, согласно результатам обработки 87% бюллетеней и проведенным опросам, у Трампа 50% голосов, у Байдена 48,9%. Схожие оценки дают телеканалы CNN и Fox News.

Флорида входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Трамп и Байден в последние недели перед выборами президента уделили ключевое внимание агитации во Флориде, они неоднократно проводили в штате митинги. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате. На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп. В 2008 и 2012 годах жители штата поддержали на президентских выборах кандидата от демократов Барака Обаму.