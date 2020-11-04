Fox: Трамп уверенно лидирует в штате Южная Каролина

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверенно лидирует на президентских выборах в штате Южная Каролина. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News .

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

В Южной Каролине обработан 1% бюллетеней. Согласно первым данным, за Трампа отдали свои голоса примерно 71% проголосовавших, за его соперника, кандидата от демократов на пост президента США Джозефа Байдена - около 27,5%.

По итогам голосования в Южной Каролине, которая с 1980 года поддерживает только кандидатов в президенты от республиканцев, решится, кому достанутся голоса девяти выборщиков (из 270 необходимых для победы).