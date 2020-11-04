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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Fox: Трамп уверенно лидирует в штате Южная Каролина

Согласно первым данным, за действующего президента США отдали свои голоса примерно 71% проголосовавших

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверенно лидирует на президентских выборах в штате Южная Каролина. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

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В Южной Каролине обработан 1% бюллетеней. Согласно первым данным, за Трампа отдали свои голоса примерно 71% проголосовавших, за его соперника, кандидата от демократов на пост президента США Джозефа Байдена - около 27,5%.

По итогам голосования в Южной Каролине, которая с 1980 года поддерживает только кандидатов в президенты от республиканцев, решится, кому достанутся голоса девяти выборщиков (из 270 необходимых для победы).

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
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