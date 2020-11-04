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Выборы президента США - 2020
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Fox: Байден побеждает в штате Вирджиния

По итогам голосования в Вирджинии решится, кому из кандидатов достанутся голоса 13 выборщиков

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии США на пост главы государства Джозеф Байден побеждает на президентских выборах в штате Вирджиния. Такие прогнозы приводят во вторник телеканалы Fox News и CBS.

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По итогам голосования в Вирджинии решится, кому из кандидатов достанутся голоса 13 выборщиков (из 270 необходимых для победы).

В 2016 году экс-госсекретарь Хиллари Клинтон одержала здесь с небольшим разрывом победу над республиканцем Дональдом Трампом (49,8% против 44,4%). С 2008 года на президентских выборах в Вирджинии побеждают только кандидаты от демократов. Стоит отметить, что ранее на протяжении 40 лет подряд в нем побеждали только республиканцы. Последним был в 2004 году 43-й президент США Джордж Буш-младший.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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