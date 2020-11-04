AP: Байден ожидаемо победил в штате Иллинойс

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден победил на президентских выборах в штате Иллинойс. Такие оценки приводят во вторник агентство Associated Press и телеканал Fox News.

По их данным, за Байдена отдали свои голоса примерно 58% проголосовавших, его соперника, президента-республиканца Дональда Трампа, поддержали 40%. По итогам голосования в Иллинойсе решится, кому из кандидатов достанутся голоса 20 выборщиков (из 270 необходимых для победы на выборах).

В 2016 году экс-госсекретарь Хиллари Клинтон также одержала здесь уверенную победу над республиканцем Трампом (55,8% против 38,8%). С 1992 года на президентских выборах в Иллинойсе побеждают только кандидаты от демократов.

В последний раз республиканец побеждал в этом штате в 1988 году, это был 41-й президент США Джордж Буш-старший. Жители штата неизменно поддерживали кандидатов в президенты от республиканцев с 1952 по 1988 год.

Ситуация в Вермонте

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден лидирует в штате Вермонт (3 голоса выборщиков) после подсчета 13 тыс. голосов. По данным информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, Байден получает 72,7% от общего числа подсчитанных бюллетеней, а Дональд Трамп - 24,7%.

Штат Вермонт в период с 1972 по 1988 годы неизменно голосовал за республиканцев, а с 1992 года, когда победу на выборах одержал Билл Клинтон, штат постоянно голосует за демократов.