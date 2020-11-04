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Выборы президента США - 2020
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NYT: Трамп лидирует в штате Техас

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп лидирует на президентских выборах в штате Техас. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

В Техасе обработано менее 1% бюллетеней. Согласно первым данным, за Трампа отдали свои голоса примерно 64% проголосовавших, за его соперника, кандидата от Демократической партии США на пост главы государства Джозефа Байдена - около 36%.

По итогам голосования в Техасе, который является одним из оплотов Республиканской партии, решится, кому достанутся голоса 38 выборщиков (из 270 необходимых для победы). В октябре, согласно ряду опросов, популярность бывшего вице-президента в штате была незначительно выше. Изначально издание сообщало о том, что в Техасе лидирует демократ.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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Выборы президента США. Онлайн
Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
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