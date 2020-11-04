CNN: Байден лидирует в штате Огайо по итогам подсчета 20% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден вырвался вперед в Огайо, который является одним из важнейших колеблющихся штатов. Такие оценки привел во вторник телеканал Си-эн-эн.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 18% бюллетеней и проведенным опросам, у Байдена 64,4%, у президента США Дональда Трампа, являющегося республиканцем, - 34,5%. Огайо входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в нем дает кандидату 18 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Кроме того, Огайо имеет особое значение, поскольку ни одному кандидату в президенты из числа республиканцев в истории страны не удавалось одержать победу на выборах, если он не одерживал верх в этом штате.

По данным телеканала, Байден победил в штате Мэриленд (10 выборщиков), который является оплотом Демократической партии.