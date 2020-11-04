{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

CNN: Байден победил на выборах в Вермонте и Мэриленде

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Байден победил на выборах в штате Вермонт и получает 3 голоса выборщиков этого штата из необходимых для победы 270 голосов - прогноз Си-эн-эн.

По данным телеканала, Байден победил на президентских выборах в штате Мэриленд. По итогам голосования в Мэриленде решится, кому из кандидатов достанутся голоса 10 выборщиков (из 270 необходимых для победы).

В 2016 году экс-госсекретарь Хиллари Клинтон одержала здесь уверенную победу над республиканцем Дональдом Трампом (60,3% против 33,9%).

С 1992 года на президентских выборах в Мэриленде побеждают только кандидаты от демократов. До этого в последний раз республиканец (41-й президент США Джордж Буш-старший) побеждал в этом штате в 1988 году.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Онлайн
Выборы президента США. Онлайн
Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
Читать полностью