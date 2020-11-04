CNN: Байден победил на выборах в Вермонте и Мэриленде

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Байден победил на выборах в штате Вермонт и получает 3 голоса выборщиков этого штата из необходимых для победы 270 голосов - прогноз Си-эн-эн.

По данным телеканала, Байден победил на президентских выборах в штате Мэриленд. По итогам голосования в Мэриленде решится, кому из кандидатов достанутся голоса 10 выборщиков (из 270 необходимых для победы).

В 2016 году экс-госсекретарь Хиллари Клинтон одержала здесь уверенную победу над республиканцем Дональдом Трампом (60,3% против 33,9%).

С 1992 года на президентских выборах в Мэриленде побеждают только кандидаты от демократов. До этого в последний раз республиканец (41-й президент США Джордж Буш-старший) побеждал в этом штате в 1988 году.