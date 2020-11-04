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Выборы президента США - 2020
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CNN: Байден лидирует в колеблющемся штате Северная Каролина

Байден лидирует в колеблющемся штате Северная Каролина (15 выборщиков) - оценка Си-эн-эн.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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Выборы президента США. Онлайн
Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
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