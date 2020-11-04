СМИ: Байден ожидаемо побеждает в Массачусетсе и Делавэре

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден ожидаемо побеждает на президентских выборах в американском штате Массачусетс. Такой прогноз приводит во вторник газета The Washington Post, телекомпании Fox News, NBC, а также другие американские СМИ.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает Fox News, согласно результатам обработки 1% бюллетеней и проведенным опросам, у Байдена 55,8% голосов, у республиканца Дональда Трампа - 42,2%.

В Массачусетсе на кону стоят 11 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. Жители этого штата традиционно голосуют на президентских выборах за демократов, кандидат на высший государственный пост от республиканцев в последний раз побеждал там в 1984 году.

Байден также ожидаемо победил на президентских выборах в американском штате Делавэр. Такой прогноз приводит телекомпания Fox News, а также другие ведущие американские СМИ.

В Делавэре на кону стоят три из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. С 1992 года на президентских выборах в этом штате неизменно побеждали демократы.